Назван объем иностранных инвестиций, привлеченных в нефтегазовый сектор Азербайджана

Энергетика Материалы 22 сентября 2025 17:08 (UTC +04:00)
Назван объем иностранных инвестиций, привлеченных в нефтегазовый сектор Азербайджана

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - На сегодня в нефтегазовый сектор Азербайджана привлечено более 144 миллиардов долларов США иностранных инвестиций.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме, проходящем в Баку.

Он отметил, что Азербайджан стал первой страной в регионе, открывшей Каспийское море для международных инвесторов и создавшей энергетические коридоры от Каспия до Средиземного, Чёрного и Адриатического морей.

«До сегодняшнего дня по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан из Азербайджана было транспортировано 540 миллионов тонн нефти, а из стран Центральной Азии - 53 миллиона тонн нефти на мировые рынки», - добавил министр.

