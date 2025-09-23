Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и Иран обсудили экономическое сотрудничество и вопросы региональной безопасности (ФОТО)

Политика Материалы 23 сентября 2025 10:36 (UTC +04:00)
Фото: Кабинет Министров Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, находящийся с визитом в Иране, встретился с секретарём Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Отмечается, что Ш.Мустафаев поздравил нового секретаря Высшего совета с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества и региональной безопасности между двумя странами. Была подчеркнута важность транспортных коридоров «Север–Юг», «Восток–Запад», включая реализуемый между Азербайджаном и Ираном Аразский коридор, а также других совместных проектов.

