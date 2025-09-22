Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума

Политика Материалы 22 сентября 2025 13:37 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам первого Азербайджанского международного инвестиционного форума, который проходит сегодня в Баку.

Как сообщает Trend, в обращении говорится:

"Уважаемые участники Форума,

Сердечно приветствую вас на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме.

Выражаю уверенность, что этот Форум, впервые проводимый в Азербайджане, станет важной платформой для углубления взаимовыгодного сотрудничества, установления новых партнерских отношений, обсуждения передовых идей и проектов, привлечения новых инвестиций в страну.

С момента обретения независимости Азербайджан придавал особое значение сотрудничеству с иностранными инвесторами, совместно с ведущими компаниями мира реализовал проекты, имеющие важное значение как для нашей страны, так и для региона.

Проводимые в Азербайджане социально-экономические реформы и интеграция в глобальную экономику создали в нашей стране широкие и благоприятные возможности для ведущих международных компаний. Именно поэтому в течение 2004-2024 годов в нашу экономику было инвестировано 344,4 млрд долларов США, значительная часть которых, или 213,2 млрд долларов США, была направлена на развитие ненефтяного сектора. Это является наглядным показателем доверия иностранных инвесторов к Азербайджану и царящей в нашей стране атмосферы безопасности и стабильности.

В настоящее время в Азербайджане функционируют тысячи компаний с участием иностранного капитала. Это - значительный вклад в формирование в нашей стране конкурентоспособной и устойчивой экономики, основанной на современном корпоративном управлении. Благодаря завоеванному нами доверию большинство иностранных компаний и сегодня предпочитают реинвестировать свою прибыль в экономику страны.

Экономика Азербайджана построена на прочной и фундаментальной базе. «Контракт века», подписанный по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, вошел в историю как образцовая модель сотрудничества глобального масштаба, создал прочную основу для развития в последующие годы крупных транснациональных проектов и логистических сетей, простирающихся от Азии до Европы.

После обеспечения территориальной целостности нашей страны усилиями Азербайджана была заложена основа для долгосрочного мира, стабильности и устойчивого развития в регионе. В настоящее время Азербайджан отдает преимущество экономической дипломатии во внешней политике, направляя внимание на налаживание нового сотрудничества и дальнейшее укрепление ненефтяных отраслей, в частности, туристического потенциала страны.

Сегодня экономический рост в Азербайджане превратился в долгосрочный устойчивый тренд. В 2021-2024 годах рост в ненефтяном секторе составлял в среднем 6,7% в год и его доля в экономике страны увеличилась до 68%. Ненефтяной экспорт за последние шесть лет почти удвоился, что является наглядным показателем повышения конкурентоспособности нашей страны.

Все эти достижения подкреплены созданием в стране современной производственной инфраструктуры: в настоящее время у нас действуют девять промышленных парков и четыре промышленных квартала. В них зарегистрировано 171 предприятие, 98 из которых уже начали производственную деятельность. В промышленные зоны инвестировано более 6,9 миллиарда манатов, здесь создано около 11 тысяч постоянных рабочих мест.

В результате применения передовых идей, механизмов государственно-частного партнерства и проводимых реформ доля частного сектора в экономике была сохранена на уровне 81,4%. Устойчивое развитие экономики повысило благосостояние населения и финансово усилило страну. В 2025 году доходы государственного бюджета по сравнению с 2017 годом увеличились в 2,4 раза, стратегические валютные резервы – в 1,9 раза, а соотношение внешнего долга государства к валовому внутреннему продукту, снизившись до 6,5%, стало одним из самых низких показателей в мире.

Благоприятное географическое положение Азербайджана превращает нашу страну в стратегический центр региональной экономической политики. Объем транзитных грузоперевозок по Среднему коридору растет из года в год. Ожидается, что в ближайшие годы этот показатель еще больше вырастет, особенно с вводом в действие Зангезурского коридора. Созданная в стране современная инфраструктура, включая Бакинский международный морской торговый порт, Свободную экономическую зону Алят и современную железнодорожную инфраструктуру, предлагает инвесторам прямой доступ к мировым рынкам и высокую эффективность транзита. В то же время особые экономические зоны, современная транспортная и цифровая инфраструктура предоставляют готовые платформы для развития производства, логистики, возобновляемой энергетики, цифровых услуг и рентабельного сельского хозяйства.

Наша энергетическая политика играет важную роль в усилении международной экономической позиции Азербайджана. В настоящее время Азербайджан является стратегическим партнером ряда государств в сфере как традиционной, так и возобновляемой энергетики. Наряду с природным газом, проекты в области солнечной и ветровой энергии, зеленая энергетическая зона Карабаха и Восточного Зангезура, а также внедрение концепций «умной инфраструктуры» делают нашу страну одним из ведущих участников глобального энергетического перехода. Таким образом, Азербайджан и укрепляет сегодняшнюю энергетическую безопасность, и выстраивает зеленую экономику завтрашнего дня.

Обеспечение в стране верховенства закона, царящая политическая стабильность и защита инвестиций играют роль основополагающего фактора в нашей экономической политике и создают долгосрочный климат доверия для инвесторов. На основе созданной инфраструктуры и правовых гарантий Азербайджан полностью готов поддерживать бизнес-проекты, продвигать партнерские отношения, приносящие технологии, инвестиции и опыт. В то же время механизмы государственно-частного партнерства позволяют инвесторам присоединиться к устойчивым проектам.

Наши успехи в традиционной энергетике сегодня дополняются цифровой экономикой и технологической трансформацией. Расширение облачных технологий, развитие цифровой информационной инфраструктуры и интеграция инновационных решений в ключевые секторы экономики еще больше укрепляют позиции Азербайджана, что позволит стране в будущем играть роль стратегического центра в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта.

Азербайджан постоянно поддерживает креативные инициативы и проекты, предоставляющие бизнесменам возможности для более прибыльной деятельности. Считаю, что, воспользовавшись предлагаемыми Азербайджаном преимуществами, наши партнеры могут внести значительный вклад в устойчивое развитие нашей страны, ее технологический прогресс и процветание региона в целом.

Проводимый сегодня первый Азербайджанский международный инвестиционный форум знаменует собой начало нового этапа сотрудничества и привлечения инвестиций. Наша главная цель – реализация инновационных бизнес-идей и расширение благоприятных возможностей для бизнеса. Призываю всех вас приносить в Азербайджан свой капитал, технологии и идеи.

Убежден, что воплощение ваших идей и инициатив в реальные проекты в Азербайджане создаст прочную основу для успешного сотрудничества и общего благосостояния.

Желаю успехов в работе Форума, а всем участникам - новых плодотворных партнерств".

