Эффективный результат в период гуманитарных кризисов возможен благодаря комплексному подходу - Али Нагиев

БАКУ /Trend/ - Достижение эффективного результата в условиях гуманитарных кризисов становится возможным благодаря комплексному подходу и налаживанию эффективного взаимодействия между государственными органами стран.

Об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев во время выступления на III Бакинском форуме безопасности, сообщает Trend.

Начальник Службы довел до сведения, что органы специальных служб играют важную роль в предотвращении террористических атак, вооруженных конфликтов, техногенных аварий и экологических катастроф, которые входят в число угроз международной системе безопасности, отметил необходимость демонстрации комплексного подхода во время гуманитарных кризисов образующихся в результате перечисленных негативных явлений, а также необходимость координированной деятельности структур безопасности и соответствующих учреждений стран.

