Iteca Caspian и CEO объявляют о стратегическом партнёрстве с PASHA Bank — официальным банком ведущих выставок Азербайджана (ФОТО)

Международные выставки в Азербайджане являются важной платформой для привлечения инвестиций и установления новых деловых связей. Выставки объединяют ведущие компании и лидеров индустрии со всего мира, и проходят при поддержке государственных структур, что поддерживает репутацию Баку как ключевой площадки для бизнеса в регионе.

Выставки, будучи доверенными и признанными национальными брендами, заняли достойное место в глобальном выставочном календаре, войдя в число ведущих международных мероприятий мира.

Один из крупнейших и надёжных финансовых институтов Азербайджана, PASHA Bank, выступает официальным банком международных выставок, проводимых в Баку осенью 2025 года и весной 2026 года.

Это сотрудничество демонстрирует сильную синергию лидеров рынка и подтверждает высокий статус выставок и их вклад в экономическое развитие страны.

За более чем 25 лет работы «Iteca Caspian» и «Caspian Event Organisers» (CEO) зарекомендовали себя как ведущие игроки в организации международных выставок и конференций, объединяя тысячи участников, инвесторов и экспертов со всего мира.

По словам Фарида Мамедова, директора компаний «Iteca Caspian» и «Caspian Event Organisers» сотрудничество с таким партнёром, как PASHA Bank, подчёркивает высокий уровень и значимость этих выставок. «Сотрудничество с PASHA Bank — это эффективная синергия. Мы стремимся, чтобы каждая наша выставка была максимально продуктивной для участников. Партнёрство с ведущим банком страны позволит нам поддерживать клиентский сервис на высоком уровне и развивать новые направления.»

«Для PASHA Bank сотрудничество с «Iteca Caspian» и «Caspian Event Organisers» и участие на международных выставках под эгидой этих организаций является хорошей возможностью внести свой вклад в развитие сегмента малого и среднего бизнеса. Мы убеждены, что многопрофильные выставки «Iteca Caspian» и «CEO» становятся точками притяжения инвестиций, инноваций и новых идей, способствуют обмену опытом и расширению возможностей для предпринимателей, что, тем самым, обеспечивает еще большую финансовую стабильность бизнеса. PASHA Bank, как надёжный партнер реального сектора экономики, планирует и далее поддерживать инициативы, направленные на создание благоприятной среды для роста бизнеса и формирование еще более устойчивой и конкурентоспособной экономики Азербайджана», — сказал управляющий директор сегмента корпоративного и институционального банкинга PASHA Bank Гейдар Сулейманов.

В рамках выставок PASHA Bank запланировал проведение ряда мероприятий, а также презентаций. Посетители смогут ознакомиться с продуктами и услугами на стенде PASHA Bank. Это создаст дополнительные возможности для налаживания делового взаимодействия и получения современных финансовых решений непосредственно на месте проведения выставок. Спектр услуг охватит:

• Экспресс-открытие счетов и оформление карт прямо на площадке;

• Специальные финансовые предложения для участников;

• Поддержку международных расчётов и транзакций;

• Удобные сервисы для зарубежных гостей.

Партнёрство рассчитано на долгосрочную основу и охватывает все крупнейшие международные выставки в Баку, включая «BakuBuild», «Caspian Agro», «InterFood Azerbaijan» «Aquatherm Baku», «Rebuild Karabakh», «Medinex» и т.д.

Организаторы уверены, что этот союз станет новым стандартом качества в организации бизнес-мероприятий в регионе и послужит стимулом для привлечения новых участников, инвестиций и проектов в Азербайджан.