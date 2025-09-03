Новая кампания от Халг Банка и «UPT»

Халг Банк запускает новую подарочную кампанию по системе срочных денежных переводов UPT.

До 30 ноября, каждый клиент, совершивший операцию по системе денежных переводов «UPT» получит шанс выиграть подарки.

Каждый месяц будут разыгрываться ценные призы, такие как умные часы, наушники, умные колонки и прочее. Их получат:

10 клиентов, отправивших наибольший объем переводов за месяц;

10 клиентов, получивших наибольший объем переводов за месяц.

Платежная Система «UPT» обеспечивает возможность быстрых денежных переводов по более чем 200 странам мира в валютах TL, USD, EUR и GBP по выгодным тарифам. Воспользоваться услугой можно в любом отделении Халг Банк.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.