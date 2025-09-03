Сахиба Гафарова обсудила с послом Иордании перспективы развития двусторонних отношений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 сентября спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Иорданского Хашимитского Королевства в стране Омаром Баракатом аль-Нахаром.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что за 32 года со времени установления дипломатических отношений Азербайджан и Иордания достигли высокого уровня двусторонних связей, и подчеркнула наличие широких возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества в различных сферах.

Высокую оценку на встрече получил текущий уровень межпарламентских отношений между нашими странами; собеседники подчеркнули роль встречных визитов и деятельности групп парламентской дружбы в углублении этих отношений. Спикер Сахиба Гафарова выразила удовлетворение тесным участием парламента Иордании в работе Парламентской сети Движения неприсоединения.

Спикер также рассказала о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и сотрудничестве парламентов Иордании и Азербайджана в международных организациях, и пожелала послу успехов в дальнейшей деятельности.

Посол Иордании в Азербайджане Омар Баракат Аль-Нахар выразил удовлетворение своей дипломатической миссией, поблагодарил за встречу и отметил работу, проделанную им в период пребывания в нашей стране для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. Он подчеркнул, что и впредь будет прилагать усилия к развитию сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

