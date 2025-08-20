Назван объем инвестиций, привлеченных азербайджанскими стартапами за 2022-24 гг.

БАКУ /Trend/ - Для Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана (АИЦР) стартапы являются основой подхода к построению экосистемы. Мировой опыт также подтверждает, что они выступают ведущей силой инноваций.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель правления АИЦР Фарид Османов в ходе заключительного дня презентации инновационной программы, реализуемой в регионах.

Он отметил, что стартапы способны привлекать значительную часть венчурного капитала по всему миру: "Так, только в 2024 году общий объем венчурных инвестиций в США составил 209 миллиардов долларов, из которых 190 миллиардов долларов было направлено именно в стартапы".

Председатель подчеркнул, что в последние годы в Азербайджане предпринимаются целенаправленные и системные шаги по укреплению стартап-экосистемы: "Как агентство, объединяющее экосистему под одной крышей, мы уже достигли конкретных результатов благодаря программам, реализованным совместно с местными и международными партнерами. Так, в 2022–2024 годах наши местные стартапы привлекли более 2,4 миллиона евро инвестиций от различных международных инвесторов и организаций. Это одновременно свидетельствует о доверии к инновационному потенциалу страны и является реальным результатом наших инициатив".

Османов отметил, что агентство активно работает над организацией программ инкубации и акселерации: "В этом году мы подписали две важные программы акселерации. Одна из них - 4+1 ClimAccelerator, реализованная совместно с Sabancı ARF и Viveka. Цель программы - продвижение климатических инноваций и создание платформы для сотрудничества стран региона. Результаты впечатляют: получено более 150 заявок из 14 стран, 56 стартапов адаптированы к формату B2B, а 10 стартапов были представлены в Баку в рамках COP29. На закрытии программы в Стамбуле местному стартапу AZIRRIGATION был вручен грант в размере 50 000 евро».

Он также рассказал о международной акселерационной программе SaaS, реализуемой совместно с акселератором Startup Wise Guys: "Наша цель - расширить доступ местных стартапов к мировым рынкам и повысить их конкурентоспособность. Мы поддерживаем продвижение стартапов не только внутри страны, но и на международной арене. В рамках проекта Roadshow наши стартапы участвовали в международных мероприятиях, что создало условия для нетворкинга и установления контактов с инвесторами".

"Сегодня мощная цифровая инфраструктура, созданная по всей стране, открывает реальные возможности для развития инновационно мыслящих сообществ. Проект Innostart направлен на реализацию этого потенциала и поддержку стартапов, стремящихся внести позитивный вклад в экономику своего региона через инновационный подход. Проект реализуется последние три года при поддержке IDIA и организации SUP.VC. В 2024–2025 годах, с расширением масштабов, мероприятия были проведены в 4 регионах, 20 городах и одном районе. В рамках проекта состоялось 32 информационных мероприятия, 8 хакатонов, 8 инкубационных программ и 4 региональных Demo Day. В общей сложности в них приняли участие более 2 000 человек", - подчеркнул председатель.

Османов добавил, что в рамках хакатонов 116 команд представили свои инновационные идеи и MVP, 24 из которых получили призовой фонд в размере 60 000 манатов: "35 команд прошли инкубационные программы, 29 из них довели проекты до стадии MVP, а одна команда получила "Сертификат стартапа". Сегодня 17 команд представят свои проекты на Demo Day".

В рамках программы подготовки тренеров и менторов (ToT) подготовлено 18 новых менторов. Проект позволил наладить партнерские отношения с центральными органами власти, местными администрациями, государственными и частными организациями, НПО, вузами, центрами профессионального образования и региональными представительствами. Это, в свою очередь, способствует эффективной работе инновационных центров, создаваемых в регионах по инициативе Агентства, и формированию устойчивой региональной инновационной экосистемы.