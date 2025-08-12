10% кешбэк при оплате XalqKart в сети «Tamstore»

До 31 декабря при оплате в сети супермаркетов «Tamstore» держатели XalqKart получают 10% кешбэк / Oil-бонусы. Дополнительный кэшбэк начисляется только при условии оплаты покупок посредством POS-терминалов Халг Банка, установленных в «Tamstore».

Напоминаем, что XalqKart - это платёжная карта Халг Банка с выгодной программой лояльности, доступная в двух вариантах: Petrol и Cashback, и предлагает клиентам следующие преимущества:

- 2–40% кешбэк или 3–40% Oil бонусов за безналичные платежи;

- 8% годовых на остаток по счёту;

- бесплатные переводы Card to Card на карты местных банков (до 5000 AZN в месяц);

- бесплатное снятие наличных (до 1000 AZN в месяц);

- возможность онлайн-заказа и бесплатной доставки.

Заказать карту XalqKart можно онлайн через мобильное приложение XalqOnline или по ссылке: https://cardorder.xalqbank.az/, а также обратившись в любой филиал Халг Банка. Доставка карты — бесплатна.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.