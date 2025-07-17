Производство энергии на солнечных электростанциях Азербайджана возросло

БАКУ /Trend/ - Согласно оперативным данным за январь-июнь текущего года, производство электроэнергии на солнечных электростанциях в Азербайджане составило 314,6 млн кВт·ч.

Об этом Trend сообщили в министерстве энергетики.

Было отмечено, что производство электроэнергии на солнечных электростанциях увеличилось на 28 млн кВт·ч или на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в первом полугодии 2024 года производство электроэнергии на солнечных электростанциях в Азербайджане составило 286,6 млн кВт·ч.

Отметим, что производство электроэнергии в республике за первое полугодие этого года составило 291,5 млн кВт·ч., то есть выросло на 2,2%, до 13 849,3 млн кВт·ч.

За этот период на тепловых электростанциях произведено 11 519,2 млн кВт·ч, на гидроэлектростанциях – 1 860 млн кВт·ч., за счет других источников – 470,1 млн кВт·ч., в том числе на ветроэлектростанциях – 21 млн кВт·ч., на солнечных электростанциях – 314,6 млн кВт·ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов – 134,5 млн кВт·ч.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет возобновляемых источников энергии произведено 2330,1 млн кВт·ч электроэнергии, что на 297,2 млн кВт·ч больше.

За 6 месяцев производство электроэнергии по линии ОАО "Азерэнержи" составило 12323,2 млн кВт·ч (на тепловых электростанциях – 10441,4 млн кВт·ч., на гидроэлектростанциях – 1851,1 млн кВт·ч., на СЭС – 30,7 млн кВт·ч.), а по линии ОАО "Азеришыг" - на ветровых электростанциях – 14,6 млн кВт·ч.