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Иран выделил значительное финансирование на строительство солнечной электростанции в Исфахане

Экономика Материалы 14 июля 2025 00:08 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Иран инвестировал 60 млн евро в строительство первого блока солнечной электростанции "Афтаб-е Шарк", расположенной в провинции Исфахан в центральной части страны, сообщил министр промышленности, горнорудной промышленности и торговли Ирана Мохаммад Атабак, передает Trend.

Выступая на церемонии ввода электростанции в эксплуатацию, Атабак отметил, что около 40% оборудования и комплектующих для первого блока мощностью 120 мегаватт были произведены местными производителями.

Он подчеркнул, что завершение строительства остальных блоков станции остается приоритетом.

Сегодня в провинции Исфахан был официально введен в эксплуатацию первый блок крупнейшей солнечной электростанции Ирана. Она входит в число 25 крупнейших солнечных электростанций мира и строится при общем объеме инвестиций в 305 млн евро компанией Mobarakeh Steel Company. После полного завершения проекта станция будет состоять из пяти блоков общей мощностью 600 мегаватт.

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