БАКУ /Trend/ - Стала известна сумма средств, выделенных на строительство водохранилища Бергушадчай.

Как стало известно Trend, Управление строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана начало соответствующие подготовительные работы.

В настоящее время ведется поиск подрядной организации для выполнения строительства.

Кроме того, прогнозируется, что стоимость строительства водохранилища составит свыше 60,8 миллиона манатов.

Отметим, что техническо-экономическое обоснование и проектно-сметная документация на водохранилище Бергушадчай уже подготовлены. Планируемый объем водохранилища - 67 миллионов кубометров. Реализация проекта будет способствовать обеспечению как орошения, так и питьевой водой Лачинского, Губадлинского, Зангиланского районов и других территорий.