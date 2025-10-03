Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 3 октября 2025 11:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев высоко оценил проведенный обмен мнениями с Президентом Ирака в Нью-Йорке
Фото: АЗЕРТАДЖ

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ирака Абдель Латифу Джамалу Рашиду.

Как сообщает в пятницу Trend , глава государства в своем письме высоко оценил недавнюю встречу с Президентом Ирака в Нью-Йорке, проведенный обмен мнениями.

"Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-иракских отношений, полноценного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.", - отметил Президент Ильхам Алиев.

