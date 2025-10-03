Азербайджан о масштабном инвестиционном плане в возобновляемую энергию

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует значительно увеличить долю возобновляемых источников энергии в своей установленной мощности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на форуме KAZENERGY в Астане.

«При нынешних темпах доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности достигнет 38% к 2030 году и 42,5% к 2035 году», - отметил Зейналов.

Он рассказал о планируемых инвестициях в проекты возобновляемой энергетики в течение следующих двух лет. «Мы ожидаем инвестиций в размере 3 миллиардов долларов в 10 проектов - восемь солнечных и два ветровых, которые обеспечат дополнительно два гигаватта мощности», - добавил он.

Зейналов подчеркнул важность гибкости электросетей и систем хранения энергии. «Недавние отключения электроэнергии в ряде стран показывают, что для надежной работы возобновляемых источников необходимы резервные системы хранения. Это позволит безопасно интегрировать большие мощности в национальную энергосистему», - сказал он.

Заместитель министра также объявил о создании трех зон "зеленой" энергетики в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыванской АР. «Эти зоны станут основой для общенационального перехода энергетики на нулевой уровень выбросов», - подчеркнул Зейналов.