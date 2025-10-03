Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Германия является для нас важной страной-партнером

Политика Материалы 3 октября 2025 11:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Германия является для нас важной страной-партнером
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Германия является для нас важной страной-партнером, и мы придаем большое значение всестороннему развитию наших двусторонних отношений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

"Ваш визит в Азербайджан в апреле придал новый импульс развитию нашего сотрудничества, имеющего обширную повестку дня.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Германией, продолжение нашего взаимодействия в ряде областей, представляющих взаимный интерес, и наполнение его новым содержанием", - говорится в письме.

