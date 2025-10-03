SOCAR и немецкая компания Uniper подписали Программу сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось 9-е заседание Координационного комитета между SOCAR и немецкой компанией Uniper.

Как сообщили Trend в SOCAR, на заседании выступили вице-президент SOCAR Эльшад Насиров, коммерческий директор Uniper SE Карстен Поппинга и посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

Затем с основным докладом выступила вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева.

В выступлениях было отмечено, что долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество между SOCAR и Uniper успешно продолжается, а совместно реализуемые проекты имеют важное значение для энергетической безопасности Европы. Особо была подчеркнута работа по дальнейшему расширению сотрудничества компаний в различных направлениях.

Далее были представлены презентации о сотрудничестве SOCAR–Uniper, Южном газовом коридоре, европейской энергетической политике и новых тенденциях, энергетическом переходе, устойчивости и декарбонизации, коммуникациях и связях с общественностью, кадровой политике. По данным темам состоялся обмен мнениями. На заседании также было отмечено значение расширения сотрудничества в сферах коммуникации и корпоративной социальной ответственности.

В завершение между SOCAR и Uniper была подписана Программа сотрудничества на 2025–2026 годы.