Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в торжественной церемонии, посвященной итогам VII Бакинского международного архитектурного конкурса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 2 октября состоялась торжественная церемония, посвященная итогам VII Бакинского международного архитектурного конкурса.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняла участие также руководитель Baku Media Center Арзу Алиева.

Председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, отметив, что Бакинский международный архитектурный конкурс проводится с 2013 года, в этом году уже в седьмой раз, напомнил, что на первый конкурс было представлено более 100 проектов из 20 стран. «Мы приняли решение продолжить эту традицию и организовывать конкурс каждые два года. Число участников из года в год росло. На нынешний конкурс представлено 270 проектов почти из 40 стран. Этот конкурс входит в пятерку наиболее авторитетных конкурсов Международного союза архитекторов. Жюри всегда состояло из 5 человек, четверо из которых — признанные и представленные на уровне Международного союза архитекторов иностранные эксперты. Конкурс проводится по семи номинациям и является весьма престижным», - добавил он.

Министр культуры Адиль Керимли подчеркнул, что в рамках Бакинского международного архитектурного конкурса многие известные архитекторы мира раз в два года собираются в столице Азербайджана для совместного поиска решений важнейших вопросов и внесения своего вклада в развитие этой сферы.

«Президент Ильхам Алиев оказывает последовательную и всестороннюю поддержку развитию архитектуры. Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиева является покровительницей азербайджанской культуры. Мехрибан ханым Алиева уделяет особое внимание архитектуре как одной из важных сфер культуры, вносит свой вклад в сохранение, восстановление и передачу культурного наследия будущим поколениям. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Baku Media Center Арзу Алиева также оказывают непосредственную поддержку проектам в области культуры и являются ближайшими друзьями деятелей культуры в целом и архитекторов в частности», — отметил министр.

Затем состоялось награждение членов жюри конкурса высшей наградой Союза архитекторов Азербайджана — памятной медалью имени академика Микаила Усейнова, после чего были объявлены итоги конкурса. Награды получили обладатели трех призовых мест в каждой из номинаций.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

