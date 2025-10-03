Завершился 11-й Саммит спикеров парламентов стран G20 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился проходивший в городе Кейптаун Южно-Африканской Республики 11-й Саммит спикеров парламентов стран "Большой двадцатки" (G20).

Находившаяся с рабочим визитом в этой стране с целью участия в саммите спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова участвовала в церемонии закрытия мероприятия, сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Выступавшие на церемонии, отметив успешную организацию Саммита, подчеркнули обсуждение парламентариями на мероприятии многих важных и обладающих большой актуальностью тем и проведение эффективного обмена мнениями.

Председатель Национальной Ассамблеи Токо Дидиза выразила признательность спикеру парламента Азербайджана, председателю Парламентской сети Движения неприсоединения Сахибе Гафаровой за участие в мероприятии.

В рамках мероприятия С.Гафарова встретилась с председателем Национальной ассамблеи Зимбабве Якобом Мудендой, председателем Национальной Ассамблеи ЮАР Токо Дидизой и руководителем парламентской делегации Бразилии Джеком Роча.

На встречах отмечалась важность Саммита G20 и обсуждённых на нём вопросов, и говорилось о перспективах межпарламентских и межгосударственных взаимоотношений.

С.Гафарова выразила Токо Дидизе благодарность за проведение этого саммита на высоком уровне и за высокую оценку, данную её участию.

Напомним, что в ходе рабочего визита в ЮАР спикер парламента Азербайджана также выступила на обсуждениях по теме «Усиление устойчивости и ответных мер против катаклизмов», которые проходили на церемонии открытия и в течение всего саммита.

