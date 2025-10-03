Кешбэк до 20 % на платежи с Digital Card от Халг Банк!

Халг Банк запускает новую кампанию для держателей цифровых карт. В рамках кампании за платежи, совершенные Digital картой с использованием NFC (бесконтактные платежи) можно заработать кэшбэк в размере 10 % (макс. 10 AZN), а за платежи через мобильное приложение XalqOnline получить 20 % (макс. 10 AZN). Кампания действует до 31 октября.

Digital Card - цифровая дебетовая карта Халг Банка для пользователей XalqOnline. Создать и активировать карту можно в приложении XalqOnline. С помощью Digital Сard можно быстро и удобно совершать онлайн-платежи, а также бесконтактные безналичные платежи, добавляя карту в кошельки Google Pay и Apple Pay. Карта предоставляется бесплатно в валюте AZN сроком на 1 год.

Подробную информацию об участвующих в кампании видах операций можно узнать здесь. https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/kampanii/up-to-20-cashback-on-transactions-with-a-digital-card-ru?include=menu

Современное и функциональное мобильное приложение XalqOnline доступно всем: приложение можно скачать на платформах App Store и Google Play.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.