Все больше стран запрашивают дополнительные поставки азербайджанского газа - замминистра

БАКУ /Trend/ - Баку привержен соблюдению сбалансированной энергетической стратегии, включающей традиционные виды топлива.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на форуме KAZENERGY в Астане.

«Традиционная энергетика остается крайне важной. В прошлом году в Азербайджане было добыто 50 миллиардов кубометров природного газа. Природный газ является важнейшим переходным топливом в процессе энергетического перехода, и более 25 миллиардовд кубометров было экспортировано, в том числе 13 миллиардов кубометров в Европу», - отметил Зейналов.

Он подчеркнул недавнее расширение экспорта газа в Сирию благодаря партнерству SOCAR и турецкой Botash. «Газ, поставляемый в Сирию для будущего производства электроэнергии, откроет дополнительные возможности на Ближнем Востоке», - добавил он.

О.Зейналов подчеркнул необходимость поддерживать инвестиции в сектор традиционной энергетики параллельно с переходом к новой энергетике. «В некоторых регионах отдельные международные финансовые институты выступают против инвестиций в традиционную энергетику, что может препятствовать устойчивому развитию и энергетической безопасности», - сказал он.

Заместитель министра также указал на сохраняющийся спрос на азербайджанский газ за пределами Южного газового коридора. «Только сегодня мы получили запросы от ряда стран на дополнительные поставки природного газа объемом до 14 миллиардов кубометров. Это показывает, что инвестиции в добычу газа по-прежнему необходимы», - подчеркнул Зейналов.

Он также отметил важность регионального сотрудничества. «Очень рад, что SOCAR, КазМунайГаз и наши команды недавно провели продуктивные переговоры. Обеспечение устойчивого транзита энергоресурсов из Казахстана и Центральной Азии через Каспийское море в Азербайджан имеет большое значение», - добавил он.