За 8 месяцев года рассмотрено вдвое больше обращений о недобросовестной конкуренции - Эльнур Багиров

БАКУ /Trend/ - За первые 8 месяцев 2025 года было рассмотрено в 2 раза больше обращений о недобросовестной конкуренции, чем за предыдущий период.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком Азербайджана Эльнур Багиров.

Он подчеркнул, что цель принимаемых мер - противодействие действиям, нарушающим конкуренцию.

По словам Э.Багирова, основными задачами на предстоящий период станут укрепление конкурентной среды, обеспечение многостороннего участия в государственных закупках и поддержка малого и среднего бизнеса.

"Обеспечение конкурентной среды является необходимым условием как для устойчивого развития экономики, так и для повышения уровня индустриализации. Это создаст условия для повышения рентабельности хозяйствующих субъектов и расширения диверсификации экономики", - отметил он.

