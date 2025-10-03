Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Подписание мирной повестки в США значительно повысит интерес к экономике Азербайджана – Микаил Джаббаров

Экономика Материалы 3 октября 2025 11:30 (UTC +04:00)
Подписание мирной повестки в США значительно повысит интерес к экономике Азербайджана – Микаил Джаббаров

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Экономические реформы, проведенные в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, способствовали росту конкурентоспособности предпринимателей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на II Национальном форуме по конкуренции заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что подписание 8 августа в США мирной повестки значительно повысит интерес к экономике страны и создаст новые возможности для региональной интеграции. Экономическая политика в первую очередь опирается на ненефтяной и негазовый сектор

"В 2021–2024 годах рост ненефтяного сектора составил 6,7 %. Конечно же, мы всегда находимся в поиске путей ускорения этого процесса", – сказал М.Джаббаров.

Он также сообщил, что за последние шесть лет ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился в два раза.

Лента

Лента новостей

Читать все новости