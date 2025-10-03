В Баку начал работу II Национальный форум по конкуренции

БАКУ /Trend/ - При организации Государственного агентства по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики проводится II Национальный форум по конкуренции.

Как сообщает Trend, на форуме состоится широкий обмен мнениями о роли конкурентной политики в экономическом развитии, регулировании деятельности естественных монополий и её общественной пользе.

В мероприятии принимают участие депутаты, представители государственных органов, бизнес-ассоциаций, частного сектора и другие заинтересованные стороны.

Форум организован с целью анализа конкурентной политики в современных экономических условиях, регулирования деятельности естественных монополий, существующих проблем в этой сфере и защиты общественных интересов, а также обмена мнениями по вопросам формирования эффективных и справедливых рыночных отношений.

На мероприятии запланированы выступления министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова, депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азера Амирасланова, председателя Государственного агентства по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики Эльнура Багирова и президента Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджанской Республики Мамеда Мусаева.

Форум представлен как важная диалоговая площадка для обсуждения современных вызовов в области конкуренции.

