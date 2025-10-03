Микаил Джаббаров назвал объем инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана за первые 8 месяцев этого года

БАКУ /Trend/ - Главной движущей силой рыночной экономики является конкуренция. За первые 8 месяцев текущего года инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли на 15%, а объем инвестиций в основной капитал составил 8,2 млрд манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров на II Национальном форуме по конкуренции в Баку.

Министр отметил, что доля частного сектора в экономике составляет 81%.

«Также наблюдается рост числа женщин-предпринимателей. За шесть месяцев их число достигло 330 тысяч», - добавил М. Джаббаров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!