В этом году в Азербайджане 14 предпринимателей добровольно устранили нарушения конкурентного законодательства - Эльнур Багиров

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане было начато 54 разбирательства и возбуждено 12 дел по фактам нарушения конкурентного законодательства, связанных с недобросовестной конкуренцией.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком Азербайджана Эльнур Багиров в ходе выступления на II Национальном форуме по конкуренции в Баку.

Председатель агентства подчеркнул, что все принимаемые меры направлены на пресечение антиконкурентного поведения и формирование культуры конкуренции.

"В результате 14 субъектов предпринимательства добровольно устранили выявленные нарушения. Этот шаг свидетельствует о растущей восприимчивости бизнеса к конкурентной среде.

Хочу выразить благодарность каждому предпринимателю, который поддерживает политику конкуренции, ориентированную на потребителя, и вносит вклад в ее реализацию, а также всем участникам рынка, являющимся частью этой экосистемы", – отметил Э. Багиров.

