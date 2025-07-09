Стали известны объемы импорта природного газа в Азербайджан из Туркменистана

БАКУ/Trend/ - В январе-апреле текущего года в Азербайджан было импортировано 155,3 миллиона кубометров природного газа из Туркменистана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, стоимость закупленного в указанном объеме газа составила 23,3 миллиона долларов США.

Импорт природного газа из Туркменистана в Азербайджан в объемном выражении снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 125,7 миллиона кубометров, или в 1,8 раза, а в стоимостном выражении – на 18,8 миллиона долларов США, также в 1,8 раза.

Так, в первые четыре месяца 2024 года Азербайджан импортировал из Туркменистана 281 миллион кубометров природного газа на сумму 42,1 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-апреле текущего года общий объем импортированного в Азербайджан природного газа составил 176,5 миллиона кубометров, а его стоимость – 27,2 миллиона долларов США. В то же время за первые четыре месяца этого года общий объем экспорта азербайджанского природного газа составил 8,2 миллиарда кубометров, а его стоимость – 3,1 миллиарда долларов США.

Напомним, в этот период Азербайджан экспортировал природный газ в Грузию, Сербию, Турцию, Болгарию, Италию и Грецию, а импортировал из России и Туркменистана.