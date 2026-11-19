БАКУ/Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2026 год, утверждённым министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу в Н-ской воинской части Сил специального назначения начались очередные учебные сборы с группой военнообязанных.

Как сообщили в министерстве, военнообязанные, прибывшие на сборы, после прохождения соответствующей регистрации и медицинского осмотра были обеспечены военной формой и другими средствами обеспечения.

Затем состоялась торжественная церемония, посвящённая началу учебных сборов. Выступившие отметили важное значение сборов для повышения теоретических знаний и практических навыков военнообязанных, а также совершенствования их боевой подготовки. Мероприятие завершилось торжественным маршем военнообязанных перед трибуной.

В соответствии с программой сборов, личному составу была предоставлена подробная информация о современных вооружении и технике, военно-технических средствах, состоящих на вооружении азербайджанской армии.

Отметим, что в рамках учебных сборов с военнообязанными будут проводиться теоретико-практические занятия по тактической и другим видам подготовки, адаптированным к реальным боевым условиям, а также изучаться современные способы ведения боя и самообороны.