Три продукта АЦК в сфере кибербезопасности уже вышли на рынок - Шахмар Гаджияхъяев

БАКУ /Trend/ - Три продукта в сфере кибербезопасности, разработанные в рамках Азербайджанского центра кибербезопасности (АЦК), уже представлены на рынке.

Об этом заявил начальник департамента информационной безопасности Агентства инноваций и цифрового развития Шахмар Гаджияхъяев в ходе выступления на Дне выпускника Азербайджанского центра кибербезопасности (АЦК), сообщает корреспондент Trend.

По его словам, деятельность АЦК не ограничивается подготовкой специалистов по кибербезопасности, но также направлена на формирование устойчивой экосистемы кибербезопасности в стране.

«Хотя создание АЦК началось с образовательного направления, мы понимали, что развитие экосистемы кибербезопасности не может ограничиваться только обучением. Поэтому мы выстроили нашу деятельность по 4 направлениям — на платформах CyberEdu, Brain Center, CyberPark и CyberCollab», — сказал он.

Ш. Гаджияхъяев отметил, что разработанные в АЦК продукты в сфере кибербезопасности уже применяются в реальном секторе.

«Из продуктов, исследованных и разработанных в рамках АЦК, 3 уже представлены на рынке. Остальные проходят этап испытаний в различных государственных и частных структурах. Мы рассчитываем, что до конца года они также выйдут на рынок и продемонстрируют реальные результаты», — подчеркнул он.

По его словам, продукты, созданные АЦК, добились признания и на международном уровне.

«Наши продукты удостоились наград не только в стране, но и за рубежом на различных конкурсах и мероприятиях. Наряду с этим мы сформировали деятельность таких международных профессиональных сообществ в Азербайджане, как Snyk, AI Security и OffSec», — отметил начальник департамента.

Ш. Гаджияхъяев подчеркнул, что процесс разработки продуктов в АЦК начинается с изучения потребностей отрасли.

«Мы определяем проблемы в сфере кибербезопасности, с которыми сталкиваются различные отрасли, организуем по этим направлениям хакатоны, а затем поддерживаем превращение этих идей в готовые продукты», — сказал он.

Он также отметил, что АЦК расширяет сотрудничество с высшими учебными заведениями.

«В рамках проекта Brain Center обучение уже проводится в 7 университетах по 20 группам. Кроме того, организовано более 20 воркшопов, оказана поддержка развитию университетских лабораторий, обновлению силлабусов и деятельности киберклубов», — сказал Ш. Гаджияхъяев.

Начальник департамента сообщил, что образовательные программы АЦК пользуются высоким спросом.

«За последние 3 года на основе более 17 000 заявок были подготовлены 420 выпускников фундаментальной программы. За исключением последнего набора уровень трудоустройства выпускников предыдущих потоков составляет около 90 %. Кроме того, к программам повышения квалификации были привлечены 160 специалистов из государственного и частного секторов», — подчеркнул он.

Ш. Гаджияхъяев добавил, что АЦК также ведет масштабную работу по повышению осведомленности в сфере кибербезопасности.

«В рамках направления CyberCollab более 7 000 сотрудников свыше 53 государственных и частных организаций прошли обучение по кибергигиене и повышению осведомленности в сфере кибербезопасности. Одновременно мы организовали специальные программы по повышению осведомленности для руководящего состава государственных органов и крупных компаний», — добавил он.