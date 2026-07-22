БАКУ /Trend/ - Баку вошел в первую сотню рейтинга "Лучшие студенческие города мира".

Согласно информации пресс-службы Государственного агентства по науке и высшему образованию, авторитетная рейтинговая организация Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг "Best Student Cities" (Лучшие студенческие города мира) на 2026 год. В рейтинге, где оценивались 150 городов из различных стран мира, Баку поднялся на 22 позиции по сравнению с прошлым годом и занял 95-е место.

"Баку делит эту позицию с британским Абердином, китайским Гуанчжоу и южноафриканским Йоханнесбургом. Согласно результатам рейтинга, Баку показал наивысший результат в регионе Южного Кавказа, став ведущим студенческим городом региона. Одновременно город опередил и ряд ведущих городов Центральной Азии. Так, в рейтинге Астана занимает 119-е место, Бишкек – 137-е, а Ташкент – 146-е место", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рейтинг QS "Best Student Cities" комплексно оценивает города с точки зрения пригодности для высшего образования и студенческой жизни. При оценке учитываются показатели университетов, действующих в городе, в QS World University Rankings, возможности трудоустройства выпускников, безопасность и среда проживания, доступность стоимости обучения и проживания, количество и разнообразие иностранных студентов, а также отзывы студентов, обучавшихся в данном городе.