IRU поддерживает цифровизацию таможенных процедур в Кыргызстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международный союз автомобильного транспорта (IRU) сотрудничает с таможенными органами Кыргызстана в целях поддержки цифровизации таможенных процедур и транспортных документов.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала директор Департамента МДП и услуг транзита Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Татьяна Рей-Белле.

"Таможенные органы Кыргызстана завершают разработку новой таможенной системы Smart Bazhy. IRU тесно сотрудничает с ними для повторной интеграции в нее ИТ-инструментов системы МДП (TIR)", — сказала Т. Рей-Белле.

По ее словам, цифровые решения помогут повысить эффективность, безопасность и прозрачность международных торговых операций.

Т. Рей-Белле отметила, что внедрение системы eTIR еще больше расширит эти возможности, позволив странам использовать электронные транзитные процедуры.

"Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), IRU, таможенные органы Кыргызстана и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Кыргызстана (AIRTO-KR) координируют дальнейшие шаги по внедрению eTIR", — подчеркнула директор Департамента.

Она также сообщила, что Кыргызстан присоединился к Протоколу e-CMR в августе 2022 года, а министерство транспорта, AIRTO-KR и IRU продолжают сотрудничество по внедрению электронных транспортных документов в практическую деятельность.

Отметим, что Международный союз автомобильного транспорта (IRU) - это глобальная организация, созданная в 1948 году, которая представляет интересы автомобильных перевозчиков и участников транспортной отрасли по всему миру. IRU работает над развитием международных автоперевозок, упрощением пограничных и таможенных процедур, внедрением цифровых решений, а также повышением безопасности и профессиональных стандартов в транспортном секторе.

Одним из ключевых инструментов организации является система TIR (Transports Internationaux Routiers), которая позволяет упростить и ускорить международные грузовые перевозки. В Кыргызстане IRU сотрудничает с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Кыргызской Республики и государственными органами по вопросам развития транзитного потенциала, цифровизации и повышения эффективности транспортной системы.