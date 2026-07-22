Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на условиях CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 4,82 доллара США, или 5,13 процента, и составила 98,73 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена нефти марки Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан выросла на 4,82 доллара, или 5,36 процента, до 94,81 доллара за баррель.

Цена сырой нефти марки URALS выросла на 4,83 доллара, или 8,6 процента, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 60,97 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 5,18 доллара, или 5,95 процента, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 92,19 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.