Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 июля

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 22 июля.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9394 маната, 1 турецкая лира – 0,0360 маната, 100 российских рублей – 2,1670 маната.
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