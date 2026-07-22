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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 июля

Экономика Новость 22 июля 2026 09:20 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 22 июля
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 22 июля.

Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9394 маната, 1 турецкая лира – 0,0360 маната, 100 российских рублей – 2,1670 маната.

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