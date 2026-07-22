Узбекистан и Беларусь оценили ход реализации проекта строительства атомной электростанции

БАКУ/ Trend/ - Представители Узбекистана и Беларуси посетили строительную площадку интегрированной атомной электростанции в Джизакской области, где ознакомились с ходом реализации проекта и обсудили применение белорусского опыта в развитии ядерной энергетики Узбекистана.

Об этом говорится в сообщении Агентства по атомной энергии Узбекистана (Uzatom), опубликованном по итогам визита узбекской и белорусской делегаций в Фаришский район Джизакской области.

В состав делегации вошли заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов, заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич, директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

В ходе визита официальные лица ознакомились с ходом строительно-монтажных работ, развитием сопутствующей инфраструктуры и ключевыми этапами реализации проекта.

«Делегация рассмотрела ход реализации проекта, включая выполнение строительно-монтажных работ, создание вспомогательной инфраструктуры и основные этапы строительства будущей атомной электростанции», — говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено использованию белорусского опыта в создании объектов атомной энергетики. Стороны обсудили возможность привлечения белорусских специалистов для оказания экспертной поддержки на этапах проектирования, строительства и последующей эксплуатации первой атомной электростанции Узбекистана.

«Стороны обсудили применение белорусского опыта в строительстве атомных электростанций, включая экспертное сопровождение на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации будущей станции в Узбекистане», — отмечается в сообщении.

Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы подготовки кадров для атомной отрасли. Обе стороны подчеркнули важность подготовки высококвалифицированных специалистов для развивающейся ядерной промышленности Узбекистана. Обсуждались расширение сотрудничества между образовательными учреждениями двух стран, обмен практическим опытом, а также подготовка инженеров и технических специалистов для будущей эксплуатации АЭС.

«Особое внимание было уделено подготовке кадров, обмену практическими знаниями и расширению сотрудничества между образовательными учреждениями двух стран», — сообщили в Uzatom.

Визит стал очередным подтверждением укрепления сотрудничества между Узбекистаном и Беларусью в сфере атомной энергетики. Ташкент продолжает реализацию планов по диверсификации структуры производства электроэнергии и укреплению долгосрочной энергетической безопасности. Беларусь, введшая в эксплуатацию свою первую атомную электростанцию в последние годы, выступает партнером Узбекистана, делясь техническим опытом, знаниями в области регулирования и подготовки кадров. Очередная инспекция строительной площадки свидетельствует о продолжающейся координации между двумя странами по мере продвижения строительства и подготовки к будущей эксплуатации станции.