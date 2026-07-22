Кибербезопасность - миссия по защите основ современного общества - Моти Ягер

БАКУ /Trend/ - Кибербезопасность больше не является просто технической профессией - это миссия по защите основ современного общества.

Об этом заявил директор Центра непрерывного образования Технологического института «Технион» Моти Ягер во время выступления на Дне выпускников Азербайджанского центра кибербезопасности, сообщает корреспондент Trend.

М.Ягер отметил, что один из основных принципов, остававшихся неизменными на протяжении последних ста лет, заключается в том, что инновации создают реальную ценность только при условии ответственного управления ими.

«Сегодня эта ответственность больше, чем когда-либо. Наши критически важные инфраструктуры, стратегические активы и множество услуг, на которые мы полагаемся каждый день, опираются на безопасные цифровые системы. По мере того как технологии развиваются всё быстрее, риски возрастают в той же степени. Кибербезопасность больше не является просто технической профессией — это миссия по защите основ современного общества», — сказал он.

М. Ягер отметил, что результаты, достигнутые «Технионом» в этом году в международном рейтинге CS Rankings, являются показателем инновационного и научного потенциала университета.

«В начале этого года «Технион» занял первое место в Европе в области искусственного интеллекта и вошёл в число ведущих университетов мира по компьютерным наукам согласно международному рейтингу CS Rankings. Это признание связано не только с научным превосходством. Оно является проявлением вековых образовательных традиций людей, которые сочетают инновации с ответственностью», — подчеркнул он.

По его словам, программа Азербайджанского центра кибербезопасности даёт участникам не только технические знания, но и навыки стратегического мышления.

«Через эту программу мы стремились передать вам не просто технический опыт. Наша цель — сформировать способность ясно мыслить, предвидеть возникающие риски, защищать критически важную инфраструктуру и стратегические активы, а также мудро и в соответствии с этическими принципами использовать технологии», — сказал М. Ягер.

Он подчеркнул, что программа является примером успешного партнёрства между «Технионом», израильской стороной, Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Агентством инноваций и цифрового развития.

«Эта программа также служит доказательством прочного партнёрства между «Технионом», Израилем, Министерством цифрового развития и транспорта и Агентством инноваций и цифрового развития. Вместе мы строим не только профессиональный опыт, но и долгосрочный потенциал и доверие в международном сотрудничестве», — отметил он.

М. Ягер выразил благодарность партнёрским организациям и команде, участвовавшей в реализации программы.

«Хочу поблагодарить наших партнёров за неизменное доверие и поддержку. Особая благодарность всей команде CyberPro AI за их высокий профессионализм и самоотверженность», — сказал он.

В завершение М. Ягер обратился к выпускникам и призвал их использовать полученные знания во благо общества.