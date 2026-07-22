БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлено более 420 специалистов по кибербезопасности.

Об этом журналистам в рамках «Дня выпускника Азербайджанского центра кибербезопасности» (АЦК) заявил председатель Правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарид Османов, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, с ускорением цифрового развития в стране кибербезопасность стала одним из основных направлений государственной политики.

«В условиях стремительного цифрового развития аспект кибербезопасности приобретает всё большее значение и становится одним из приоритетных направлений государственной политики.

В этой связи в начале текущего года, 27 февраля, главой государства был утвержден план действий на 2024–2026 годы по ускорению цифрового развития в стране. В данном плане кибербезопасность определена как одна из ключевых составляющих его реализации», — отметил он.

Ф.Османов добавил, что в рамках плана действий создание национальной экосистемы кибербезопасности, усиление деятельности в этом направлении и развитие человеческого капитала входят в число основных приоритетов.

«Уже четвёртый год действует Азербайджанский центр кибербезопасности. АЦК функционирует в рамках сотрудничества с Технионским технологическим институтом. На сегодняшний день уже подготовлено более 420 специалистов по оборонительному и наступательному направлениям, которые представлены на рынке труда. Более 90 процентов подготовленных специалистов уже трудоустроены и обеспечены работой», — подчеркнул он.

По словам председателя Агентства, АЦК ведёт активную деятельность не только по подготовке профессиональных специалистов, но и в области киберпросвещения в стране.

«За отчётный период к обучению по киберпросвещению привлечено более 7 тысяч человек. В то же время более 250 руководителей получили знания в сфере кибербезопасности», — добавил он.

Ф.Османов сообщил, что на сегодняшней церемонии выпуска 60 специалистов по кибербезопасности седьмого потока АЦК вступят на рынок труда.

«Одной из особо значимых частей этой программы является то, что из числа 60 выпускников 5 отобранных специалистов получат возможность пройти одномесячную бесплатную стажировку в передовых компаниях по цифровизации и кибербезопасности за рубежом», — отметил председатель Агентства.