Азербайджанские гимнасты завершили международный турнир с 12 медалями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 9 по 11 июля в португальском городе Сантарен прошел традиционный международный турнир SCALABISCUP по прыжкам на батуте и тамблингу. В соревнованиях приняли участие спортсмены из различных стран.

Об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Азербайджан на турнире представляли в общей сложности 13 гимнастов в разных возрастных категориях по прыжкам на батуте и тамблингу.

В соревнованиях по прыжкам на батуте выступили Мухаммед Гасанли (13–14 лет), Фархад Мустафаев и Аммар Бахшалиев (15–16 лет), а также среди взрослых – Максуд Махсудов, Сельджан Махсудова и Гусейн Аббасов.

В турнире по тамблингу Азербайджан представили Санан Рзазаде и Хадиджа Мамедова (13–14 лет), Ильхам Масимов и Риад Джавадов (15–16 лет), а также Алексей Караташов, Билал Гурбанов и Гусейн Асадуллаев среди взрослых.

Азербайджанские гимнасты успешно выступили на соревнованиях, завоевав в общей сложности 12 медалей.

В прыжках на батуте среди взрослых Максуд Махсудов, набрав 60,240 балла, завоевал "золото". Сельджан Махсудова с результатом 57,190 балла также стала обладательницей золотой медали. Гусейн Аббасов набрал 57,730 балла и завоевал "бронзу".

В возрастной категории 13–14 лет Мухаммед Гасанли занял второе место с результатом 49,350 балла и стал серебряным призером.

В категории 15–16 лет Аммар Бахшалиев набрал 54,540 балла и завоевал золотую медаль, а Фархад Мустафаев с результатом 51,470 балла стал серебряным призером.

В соревнованиях по двойному мини-батуту Аммар Бахшалиев, набрав 23,900 балла, поднялся на высшую ступень пьедестала и завоевал еще одну золотую медаль.

В тамблинге среди взрослых сборная Азербайджана в составе Билала Гурбанова, Алексея Караташова и Гусейна Асадуллаева, набрав 148,100 балла, заняла первое место в командном зачете и стала обладателем золотых медалей. В индивидуальной программе Билал Гурбанов с результатом 46,200 балла завоевал серебро.

В возрастной категории 13–14 лет Санан Рзазаде с результатом 22,600 балла выиграл золотую медаль.

В категории 15–16 лет Ильхам Масимов, набрав 84,400 балла, занял первое место, а Риад Джавадов с результатом 83,900 балла стал вторым.