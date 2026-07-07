В поездах Баку–Тбилиси не будет вагонов сидячего типа — АЖД

БАКУ /Trend/ - Использование вагонов сидячего типа по маршруту Баку–Тбилиси–Баку не предусматривается.

Об этом сказал журналистам в ходе брифинга начальник департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Азер Фараджев, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, в настоящее время курсирует только один поезд, и ведутся работы по включению в его состав дополнительных вагонов.

А. Фараджев отметил, новые вагоны представляют собой спальные вагоны класса Standard Plus, которые используются на внутренних маршрутах.

«В каждом вагоне имеется 36 мест, и каждый пассажир может бесплатно провозить до 36 килограммов багажа. Для удобства пассажиров в вагонах также будет организовано мобильное кейтеринговое обслуживание», — добавил он.