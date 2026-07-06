Из-за непогоды перенесен ряд рейсов AZAL по маршруту Баку — Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Ряд рейсов «Азербайджанских Авиалиний», запланированных на 6 июля по маршруту Баку — Нахчыван, отложен из-за грозовой погоды.

Об этом сообщает ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL).

Было отмечено, что выполнение полетов будет возобновлено после стабилизации погодных условий. Пассажиры будут подробно проинформированы о возможных изменениях.

Из-за географического расположения и горного рельефа Нахчыванской Автономной Республики наблюдающиеся в регионе метеорологические условия могут оказывать прямое влияние на полетные операции. В частности, сильный ветер, внезапное изменение направления ветра и грозовая активность создают дополнительные риски на этапах взлета и посадки.

Было подчеркнуто, что решение об отсрочке или отмене рейсов в связи с погодными условиями принимается не только на основании той погоды, которую пассажир наблюдает в аэропорту. В авиации решения принимаются на основе текущих и прогнозируемых метеорологических условий по всему маршруту, а также в аэропортах вылета и прибытия. Например, грозовая активность, сильный ветер, вертикальные воздушные потоки, интенсивные осадки, низкая видимость или грозовые облака могут быть не видны отчетливо с земли. Однако поскольку эти метеорологические явления серьезно влияют на безопасность полета, экипаж и оперативные службы принимают, согласно международным стандартам авиационной безопасности, соответствующие решения.