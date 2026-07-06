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Завершились международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2026» (ВИДЕО)

Общество Новость 6 июля 2026 15:38 (UTC +04:00)
Завершились международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2026» (ВИДЕО)
Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
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БАКУ /Trend/ - В городе Конья завершились международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2026» с участием военных пилотов Азербайджана, Египта и Турции.

Информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Представлявшие нашу страну на учениях летный и технический состав, а также штурмовики Су-25 Военно-воздушных сил вернулись на Родину.

Отметим, что боевая эффективность, слаженность и профессионализм, продемонстрированный нашими военнослужащими при выполнении совместных задач, были высоко оценены руководством учений.

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