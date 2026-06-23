Дружба с конкретным содержанием: Баку и Ашхабад идут вперед вместе

БАКУ/ Trend/ - Государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Баку подтвердил: отношения Азербайджана и Туркменистана переходят в фазу практических проектов и долгосрочного партнерства.

Переговоры Президента Ильхама Алиева и Президента Сердара Бердымухамедова показали, что повестка двусторонних отношений сегодня выходит далеко за рамки традиционной дипломатии. Энергетика, транспорт, промышленность, торговля и гуманитарные связи стали основными направлениями сотрудничества, которые получили новый импульс в ходе визита.

Главный результат встречи - не только подтверждение политической близости, но и формирование конкретных механизмов для дальнейшей работы. По итогам визита был подписан пакет документов, охватывающий ключевые сферы взаимодействия: энергетику, промышленность, экономику, сельское хозяйство, продовольственную безопасность, здравоохранение, социальную защиту, спорт и дипломатическое сотрудничество.

Среди подписанных документов - соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере, программа сотрудничества в области промышленности на 2026–2028 годы, соглашения по экономическому взаимодействию, продовольственной безопасности, сельскому хозяйству, таможенному сотрудничеству, здравоохранению и другим направлениям.

Экономическая составляющая остается одним из основных элементов отношений между двумя странами. Несмотря на изменения объемов торговли из года в год, товарооборот Азербайджана и Туркменистана сохраняется на уровне сотен миллионов долларов.

В 2024 году товарооборот между странами приблизился к 400 миллионам долларов. Экспорт Туркменистана в Азербайджан составил около 303 миллионов долларов, а поставки азербайджанской продукции в Туркменистан - более 80 миллионов долларов.

В 2025 году взаимная торговля продолжила развиваться. За январь–июнь товарооборот составил 140,2 миллиона долларов, включая 30,3 миллиона долларов экспорта Азербайджана и 109,8 миллиона долларов импорта из Туркменистана. По итогам января–июля показатель вырос примерно до 154 миллионов долларов.

Эти цифры показывают, что страны уже имеют устойчивую экономическую базу, однако текущий этап отношений связан с задачей расширения структуры торговли и перехода к новым направлениям сотрудничества.

Одним из главных направлений остается энергетика. Азербайджан и Туркменистан обладают значительными ресурсами и рассматривают взаимодействие в этой сфере как стратегическое. Флагманским проектом остается месторождение "Достлуг" в Каспийском море, совместная разработка которого была закреплена соглашением 2021 года.

Проект стал одним из наиболее заметных примеров того, как две страны смогли объединить экономические интересы и использовать потенциал Каспийского региона. Помимо этого, стороны продолжают сотрудничество в сфере поставок энергоресурсов и развития инфраструктуры.

Еще одним символом энергетического и транспортного партнерства стал нефтяной танкер "Достлуг", переданный Азербайджаном Туркменистану во время нынешнего визита. Судно построено на Бакинском судостроительном заводе, его длина составляет 141 метр, ширина - 16,9 метра, а полная грузоподъемность - 7875 тонн.

Передача танкера показывает сразу несколько аспектов сотрудничества: развитие промышленного потенциала Азербайджана, укрепление морской инфраструктуры Каспия и готовность двух стран реализовывать конкретные проекты, связанные с экономикой региона.

Транспортная тема стала одной из центральных во время переговоров президентов. Азербайджан и Туркменистан рассматривают Каспий как важный элемент международных маршрутов Восток–Запад. Развитие Среднего коридора создает новые возможности для выхода грузов из Центральной Азии через Азербайджан в сторону Грузии, Турции и европейских рынков.

При этом нынешний уровень взаимодействия в транспортной сфере стал результатом последовательного диалога на высшем уровне. В августе 2025 года Президент Ильхам Алиев посетил Туркменистан, где принял участие в первом саммите формата Азербайджан–Узбекистан–Туркменистан.

Одной из ключевых тем встречи стало развитие Каспийского направления, включая расширение возможностей портов Баку и Туркменбаши, цифровизацию перевозок, повышение эффективности грузовых маршрутов и создание условий для увеличения транзитных потоков.

Именно такие договоренности формируют основу для дальнейшего роста транспортного потенциала двух стран. Азербайджан и Туркменистан стремятся не только использовать свое географическое положение, но и превратить Каспий в более эффективное связующее звено между Азербайджаном, Центральной Азией и мировыми рынками.

В этом контексте важны и подписанные в ходе нынешнего визита документы в сфере таможенного взаимодействия и обмена статистической информацией о товарах и транспортных средствах. Такие механизмы напрямую влияют на скорость перевозок и делают транзитные маршруты более эффективными.

Сотрудничество двух стран при этом не ограничивается экономикой. Мечеть в Физули, строительство которой инициировал Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, стала символом поддержки Туркменистана в восстановлении Карабаха.

Культурные связи также сохраняют высокий уровень: проходят Дни культуры, развиваются контакты между творческими коллективами, укрепляется взаимодействие между городами-побратимами Баку и Ашхабадом, а также Аркадагом и Физули.

Важным остается и политическое взаимодействие. Азербайджан и Туркменистан поддерживают друг друга на международных площадках, включая ООН, Организацию тюркских государств и другие региональные форматы. Баку последовательно поддерживает нейтральный статус Туркменистана, а Ашхабад выступает за дальнейшее развитие сотрудничества с Азербайджаном.

Особенность нынешнего этапа отношений заключается в том, что политическое доверие между двумя странами напрямую связано с личным взаимодействием их лидеров. Именно Президент Ильхам Алиев и Президент Сердар Бердымухамедов в последние годы сформировали основу для расширения партнерства, обеспечив регулярный диалог на высшем уровне и поддержку новых совместных проектов.

Выступая с заявлением для прессы, Президент Ильхам Алиев отметил, что отношения Азербайджана и Туркменистана строятся на исторических, культурных и духовных связях:

"Наши отношения строятся на прочном фундаменте - это исторические связи, культурные связи, духовные связи. Мы регулярно проводим выступления творческих коллективов. Буквально недавно, в начале этого месяца были проведены Дни культуры Азербайджана и в Ашхабаде, и в Аркадаге. А в прошлом году деятели культуры Туркменистана были у нас с Днями культуры и в Баку, и в Гяндже.

Также должен сказать, что Баку и Ашхабад – города-побратимы, точно так же, как и Аркадаг и Физули. Все это – демонстрация нашего единства. Мы стремимся к тому, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество и углублять взаимодействие".

Со своей стороны, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнув, что была дана высокая оценка нынешнему уровню двустороннего сотрудничества, высокий гость сказал, что отношения между нашими странами развиваются динамично и поступательно на принципах равноправия и взаимной выгоды.

"Была подтверждена готовность к продолжению активного сотрудничества двух стран в рамках авторитетных международных и региональных организаций", - отметил Президент Туркменистана.

Именно этот политический курс сегодня позволяет Баку и Ашхабаду переходить от общих заявлений к конкретным результатам - от энергетических проектов и транспортных маршрутов до промышленной кооперации и гуманитарных инициатив.

Нынешний визит Сердара Бердымухамедова стал продолжением уже сформированного курса. Он подтвердил, что отношения Азербайджана и Туркменистана продолжают развиваться, а роль Президента Ильхама Алиева и Президента Сердара Бердымухамедова остается одним из ключевых факторов укрепления этого партнерства.

За последние годы двум странам удалось сформировать модель взаимодействия, в которой политическое доверие, экономические интересы и общая региональная повестка дополняют друг друга. Сегодня Баку и Ашхабад рассматривают себя не только как соседей по Каспийскому морю, но и как долгосрочных партнеров, способных совместно реализовывать инициативы, имеющие значение для всего региона.