Как лучше всего поздравить режиссера, или Юбилей Аскера Аскерова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Как красивее всего отпраздновать юбилей, если речь идет о режиссере? Конечно же, в театре, под громкие овации зала и особенно тогда, когда на сцене идет твоя собственная постановка! Именно так отметили 65-летие режиссера-постановщика, лауреата Президентской премии, заслуженного деятеля искусств Аскера Аскерова в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре. В этот вечер здесь прошел показ спектакля "Гюльчёхра и Аскер" по мотивам одноимённой пьесы народного писателя Камала Абдуллы, который превратился в настоящий бенефис юбиляра, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

В финале спектакля, который публика встретила долгими овациями, со сцены много говорили о многолетней, яркой и плодотворной работе Аскера Аскерова, чьи постановки любят как в местных театрах, так и за пределами Азербайджана. А в завершение вечера руководство и коллектив Академического музыкального театра тепло поздравили юбиляра.

Режиссёр-постановщик Гянджинского государственного национального драматического театра Эльшад Ахмедли считает Аскера Аскерова своим наставником. Поздравляя мастера с юбилеем, он искренне пожелал ему новых творческих успехов и долголетия в искусстве.

Композитор спектакля заслуженный деятель искусств Джаваншир Гулиев, режиссёр - Элмеддин Дадашов, дирижёр-постановщик - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - Вюсал Рагим, балетмейстер-постановщик - заслуженная артистка Нигяр Шахмурадова, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов, концертмейстер - Фидан Алиева, художник по свету - Рафаэль Вагифоглу, ассистенты режиссёра - Тамила Асланова и Чимназ Бакирова.

Роли исполняли - заслуженные артисты Азизага Азизов, Играр Саламов, Алмаз Аляскарова, актёры Самедзаде Хасиев, Мехрибан Залиева, Ниджат Али, Фаиг Мирзаев, Эльнара Нагдалиева, Эльчин Иманов, Ибрагим Алиев, Эльхан Исмаилов, Нармин Алиева, Али Керимов, Орхан Гусейнов, Камиль Джафаров, Атилла Мамедов, Нихат Хабибов, а также артисты хора и балета.

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