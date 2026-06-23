Авансовая выплата субсидий на агротехнический уход в садоводстве станет важной поддержкой - Ильхама Гадимова

СААТЛЫ /Trend/ - Выплата части субсидий на агротехнический уход в садоводстве в виде аванса станет важным механизмом поддержки фермеров.

Об этом сказала заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова на региональном совещании в Саатлы по Миль-Муганскому экономическому району, посвященном обсуждению "Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По ее словам, авансовая форма выплаты субсидий позволит фермерам своевременно проводить агротехнические мероприятия.

"Выплата части субсидии, предусмотренной на агротехнический уход в садоводстве, в виде аванса также станет важным механизмом поддержки. Поскольку обрезка, внесение удобрений, борьба с болезнями и вредителями, орошение и другие мероприятия должны проводиться своевременно. Наличие у фермера финансовых средств в начале сезона напрямую влияет на качество этих работ", - отметила замминистра.

И.Гадимова сказала, что предусмотрено введение субсидии на сертификацию: "Сертификаты Global G.A.P. и органические сертификаты являются важным условием для выхода на экспортные рынки. Мы должны не только производить продукцию, но и представлять ее в соответствии со стандартами, требуемыми международными рынками. Применение субсидии на продукцию по яблокам и гранатам также важно с точки зрения стимулирования производителей в садоводстве. Это будет способствовать как повышению урожайности, так и развитию экспортоориентированного садоводства.

Животноводство также является одним из основных направлений Государственной программы. В частности, в секторе крупного рогатого скота основными целями определены увеличение производства молока и говядины, повышение доли племенных животных в стаде, снижение импортозависимости и повышение уровня самообеспечения.

К 2030 году планируется увеличить производство молока на 10 процентов, производство говядины – на 20 процентов. Предусматривается доведение доли племенных животных в стаде до 10 процентов. Ставятся цели по снижению импорта молока на 49,6 процента, импорта говядины – на 40,2 процента. В уровне самообеспечения также планируется рост на 8,5 процента по молоку и на 11,5 процента по говядине. Для достижения этих целей предусмотрено создание молочных и мясных кластеров, формирование в рамках кластера около 1000 новых хозяйств различной мощности и поддержка обеспечения этих хозяйств племенными животными.

Кроме того, будет оказана поддержка в создании 90 пунктов сбора молока и 15 пунктов сбора кожевенного сырья. Это будет способствовать формированию в животноводстве не только производства, но и цепочки заготовки, переработки и сбыта".