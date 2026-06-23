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В Саатлинском районе Азербайджана проходит региональное совещание по Миль-Муганскому экономическому району (ФОТО)

Экономика Материалы 23 июня 2026 12:06 (UTC +04:00)
В Саатлинском районе Азербайджана проходит региональное совещание по Миль-Муганскому экономическому району (ФОТО)
Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - В Саатлинском районе проходит региональное совещание, посвященное "Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы".

В совещании принимают участие представители профильных государственных структур по Миль-Муганскому экономическому району, руководители предприятий, действующих в сфере сельского хозяйства, и фермеры.

На мероприятии будут обсуждены приоритетные направления, предусмотренные в Государственной программе, развитие секторов сельского хозяйства и рыболовства, расширение современных возможностей производства и переработки, а также вопросы устойчивого развития аграрной сферы в регионах.

В Саатлинском районе Азербайджана проходит региональное совещание по Миль-Муганскому экономическому району (ФОТО)
В Саатлинском районе Азербайджана проходит региональное совещание по Миль-Муганскому экономическому району (ФОТО)
В Саатлинском районе Азербайджана проходит региональное совещание по Миль-Муганскому экономическому району (ФОТО)
В Саатлинском районе Азербайджана проходит региональное совещание по Миль-Муганскому экономическому району (ФОТО)

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