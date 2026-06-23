Bir в партнерстве с Paysend запускает международные переводы в реальном времени в Азербайджане

Bir, первая на Кавказе полностью интегрированная экосистема электронной коммерции, банкинга и платежей, объявляет о партнерстве с глобальной платежной платформой Paysend (штаб-квартира в Великобритании) для запуска международных денежных переводов для потребителей в Азербайджане.

Данное партнерство позволяет осуществлять мгновенные международные денежные переводы через приложение электронного кошелька Bir – m10, предоставляя пользователям возможность отправлять средства в более чем 140 стран прямо со своих мобильных телефонов.

Расширяя возможности цифровых трансграничных платежей, Bir делает международные переводы быстрее, прозрачнее и удобнее, помогая людям отправлять деньги родственникам за границу, оплачивать зарубежные расходы и контролировать финансы во время путешествий.

Запуск происходит на фоне растущего спроса на бесперебойные цифровые сервисы в Азербайджане, самой густонаселенной стране Кавказа, поскольку потребители все чаще отдают предпочтение цифровым платежам и электронной коммерции.

Джалал Оруджев, руководитель платежного бизнеса Bir, прокомментировал:

«Международные переводы – это критически важная услуга для пользователей в Азербайджане. Расширяя возможности трансграничных платежей Bir с помощью Paysend, мы привносим скорость и простоту локальных транзакций в международные платежи. Это укрепляет роль Bir как быстрорастущей финансовой экосистемы и поддерживает цифровую трансформацию Азербайджана, усиливая его позиции в качестве стратегического моста между Европой и Азией. Более быстрое, безопасное и инклюзивное соединение помогает строить более интегрированную региональную цифровую экономику».

Дэнни Мэй, руководитель корпоративного направления Paysend, добавил:

«Для достижения успеха в современной взаимосвязанной экономике предприятиям необходим доступ к надежной, масштабируемой и глобально интегрированной платежной инфраструктуре. Мы рады сотрудничать с Bir, чтобы помочь расширить доступ к трансграничным платежам в более чем 140 странах и территориях. Вместе мы обеспечиваем более быстрое и бесперебойное движение денежных средств, которое поддерживает потребителей способствуя укреплению финансовой взаимосвязанности во всем мире».

Партнерство Bir и Paysend призвано помочь клиентам более эффективно осуществлять трансграничные переводы. В настоящее время экосистема Bir обслуживает примерно половину населения Азербайджана, стимулируя и поддерживая растущее внедрение цифровых финансовых услуг по всей стране. Ожидается, что запуск мгновенных международных переводов через m10 еще больше повысит вовлеченность пользователей в экосистему Bir, стимулируя использование дополнительных сервисов, таких как повседневный банкинг через Birbank и онлайн-покупки через Birmarket.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны - Birbank, Birmarket, m10 и Milliön. Одновременно экосистема сотрудничает с совместными проектами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы - единый вход, единый бонус, единый платеж и единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.

Для более подробной информации: http://bir.az

Paysend – это финансово-технологическая компания, создающая крупнейшую в мире трансграничную цифровую сеть. Paysend делает трансграничное движение денежных средств более быстрым, дешевым и доступным для потребителей и бизнеса – в любом месте, в любой валюте и любым способом.

Основанная в 2017 году с запуском переводов с карты на карту, сегодня компания предлагает комплексный набор финансовых решений, выходящих за рамки традиционных денежных переводов.

Обладая глобальным присутствием и офисами в Лондоне, Белграде, Дублине и Майами, Paysend обслуживает более 11 миллионов клиентов в более чем 170 странах. Paysend предоставляет доступ к более чем 25 миллиардам конечных точек, чтобы сделать трансграничные платежи простыми и доступными для каждого.

Для более подробной информации: http://paysend.com