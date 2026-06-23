Новая госпрограмма определит модель развития агросектора Азербайджана - Натиг Амиров

СААТЛЫ/Trend/ - Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции является стратегическим документом, определяющим новую модель развития аграрного сектора на предстоящий период.

Об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики Натиг Амиров на региональном совещании в Саатлы по Миль-Муганскому экономическому району, посвященном обсуждению "Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"Эта программа является стратегическим документом, определяющим новую модель развития аграрного сектора на предстоящий период, и выступает в качестве важной дорожной карты с точки зрения увеличения производства продукции в аграрной сфере, эффективного использования ресурсов, расширения переработки и экспортных возможностей, развития цепочек создания стоимости, а также вывода на новый этап развития рыболовства и аквакультуры", - сказал Н. Амиров.

По его словам, основная цель заключается не просто в увеличении объемов производства, а в получении более высокого и качественного урожая с каждого гектара, то есть в обеспечении перехода от экстенсивного подхода к интенсивному развитию в аграрной сфере: "Государственная программа предусматривает обеспечение устойчивого развития в сфере производства сельскохозяйственной продукции в 2026–2030 годах, укрепление продовольственной безопасности, повышение внутреннего производственного потенциала, производительности, добавленной стоимости и экспортной ориентированности, ускорение перехода к интенсивной и конкурентоспособной модели производства, развитие цепочек создания стоимости в аграрной сфере, расширение доступа фермеров к современным аграрным услугам, а также развитие рыболовства и аквакультуры. Несомненно, проводимые обсуждения будут способствовать уточнению механизмов реализации Государственной программы и достижению более весомых результатов в аграрной сфере в предстоящие годы", – отметил он.