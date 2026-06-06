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Женская сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата мира

Общество Материалы 6 июня 2026 22:18 (UTC +04:00)
Женская сборная Азербайджана по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата мира
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 6 июня женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 сыграла против Германии в четвертьфинале чемпионата мира, проходившего в столице Польши Варшаве.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, несмотря на то, что в начале матча азербайджанские баскетболистки отставали по счету, позже они смогли отыграться и одержать победу над соперницами со счетом 18:16 и вышли в полуфинал.

Отметим, что в полуфинале сборная Азербайджана встретится с победителем матча Франция-США. Полуфиналы и финал состоятся 7 июня.

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