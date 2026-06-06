AzerGold и RIIB провели акцию, посвященную Всемирному дню окружающей среды, в Дашкесане (ФОТО)

Экологическая акция по уборке территории, посвященная 5 июня – Всемирному дню окружающей среды, прошла в Дашкесанском районе под девизом «Забота о природе – наша миссия!», организованная совместно ЗАО «AzerGold» и Общественного объединения «Региональное развитие» (RİİB).

В мероприятии, организованном с целью популяризации охраны окружающей среды и правильного обращения с отходами, приняли участие сотрудники «AzerGold и волонтеры «RİİB».

В рамках акции участники очистили около 2 гектаров территории вдоль берегов реки Гошгарчай от пластика, полиэтилена, металла, стекла, бумаги, картона и других бытовых. Собранные отходы были отсортированы и отправлены на переработку.

Следует отметить, что ЗАО «AzerGold», являясь государственной компанией, действующей в горнодобывающем секторе страны, осуществляет свою производственную деятельность в соответствии сгосударственными и международными экологическими стандартами. Кроме того, компания на регулярной основе реализует экологические инициативы в регионах присутствия.

По её инициативе ежегодно проводятся масштабные мероприятия по посадке деревьев, озеленению территорий и очистке окружающей среды.

Напоминаем, что Всемирный день охраны окружающей среды был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Программа ООН по окружающей среде (UNEP) определила темой 2026 года «Изменение климата». Глобальная кампания, проходящая при участии Азербайджана в качестве принимающей стороны, направлена на повышение осведомлённости о влиянии изменения климата на окружающую среду и жизнь людей, усиление климатических действий и продвижение инициатив устойчивого развития. В рамках кампании выдвигается призыв #NowForClimate.