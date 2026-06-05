Представительство ЕС проведет в Баку образовательную выставку

ГЯНДЖА /Trend/ - Представительство Европейского союза (ЕС) в Азербайджане проведет 10-11 октября этого года в Баку выставку «Образование в Европе».

Как сообщает Trend, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на «Конкурсе молодежи ЕС», который прошел в Гяндже в рамках мероприятия «Европейский городок-2026».

"Выставка „Образование в Европе“ входит в широкомасштабную образовательную кампанию, проводимую представительством ЕС в Азербайджане. Выставка также является частью более широкого партнерства между ЕС и Азербайджаном», — отметила она