Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась церемония вручения нагрудного знака «Отличник здравоохранения» директору отделения детской нейрохирургии Медицинского центра «Сорока» доктору Микки Гидеону, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

Также, основатель проекта «Неделя израильской педиатрии в Азербайджане» Элана Кантор была награждена Почётной грамотой Министерства здравоохранения за успешную реализацию проекта в нашей стране, многолетнюю плодотворную деятельность и вклад в развитие азербайджано-израильского сотрудничества в области медицины.

Выступая на мероприятии, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Израилем в сфере здравоохранения в последние годы успешно развивается. Министр отметил, что обмен опытом между медицинскими учреждениями и специалистами двух стран, научно-практическое сотрудничество, а также реализуемые проекты в области подготовки кадров вносят значительный вклад в развитие системы здравоохранения.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев вручил награды, поздравил награждённых и пожелал им дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Он отметил, что расширение международного сотрудничества в сфере здравоохранения имеет важное значение для развития системы здравоохранения Азербайджана.

В свою очередь, доктор Микки Гидеон и Элана Кантор выразили благодарность за оказанное высокое доверие и подчеркнули, что продолжат прилагать усилия для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в области здравоохранения.