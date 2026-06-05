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Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 5 июня 2026 12:59 (UTC +04:00)
Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)
Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
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БАКУ /Trend/ - В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась церемония вручения нагрудного знака «Отличник здравоохранения» директору отделения детской нейрохирургии Медицинского центра «Сорока» доктору Микки Гидеону, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

Также, основатель проекта «Неделя израильской педиатрии в Азербайджане» Элана Кантор была награждена Почётной грамотой Министерства здравоохранения за успешную реализацию проекта в нашей стране, многолетнюю плодотворную деятельность и вклад в развитие азербайджано-израильского сотрудничества в области медицины.

Выступая на мероприятии, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Израилем в сфере здравоохранения в последние годы успешно развивается. Министр отметил, что обмен опытом между медицинскими учреждениями и специалистами двух стран, научно-практическое сотрудничество, а также реализуемые проекты в области подготовки кадров вносят значительный вклад в развитие системы здравоохранения.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев вручил награды, поздравил награждённых и пожелал им дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Он отметил, что расширение международного сотрудничества в сфере здравоохранения имеет важное значение для развития системы здравоохранения Азербайджана.

В свою очередь, доктор Микки Гидеон и Элана Кантор выразили благодарность за оказанное высокое доверие и подчеркнули, что продолжат прилагать усилия для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в области здравоохранения.

Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)
Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)
Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)
Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)
Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)
Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)
Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)
Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)
Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)
Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)
Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)
Израильские медицинские специалисты удостоены наград министерства здравоохранения Азербайджана (ФОТО)

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