COP31 сосредоточится на практической реализации климатических обязательств - Мурат Курум

БАКУ /Trend/ - COP31 сосредоточится на практической реализации климатических обязательств.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики, назначенный президент COP31 Мурат Курум в видеообращении к международной конференции, посвященной Всемирному дню окружающей среды, которая проходит в Баку.

"Борьба за окружающую среду, являющуюся нашим самым ценным достоянием, — это одновременно любовь к Родине и к человеку. Это стремление защитить землю, воду, воздух и будущие поколения.

В рамках COP30 мы на каждом шагу действовали именно с таким пониманием. Мы будем внимательно следить за выполнением обязательств, принятых на COP29, особенно с учетом Бакинской цели. Потому что доверие к многостороннему сотрудничеству обеспечивается не постановкой целей, а выполнением обещаний и их практической реализацией, а также конкретными результатами, влияющими на жизнь людей.

С таким пониманием COP31 станет не просто саммитом, на котором обсуждаются новые обязательства. COP31 станет конференцией, где на первый план выйдут практические шаги, сотрудничество и конкретные результаты. Мир больше не хочет только слышать обещания - он хочет видеть их выполнение.

Ключом к успеху является вовлечение всех слоев общества в этот процесс. Я верю, что каждый - от правительств до местных органов власти, от частного сектора до академических кругов, от молодежи до женщин, от гражданского общества до финансового сектора — должен стать частью этой трансформации", - отметил он.